Баку обвиняет Париж в лицемерии

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро относительно «напряженности в регионе», назвав их проявлением двойных стандартов и политического лицемерия.

Пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде в публикации на своей странице в соцсети Х отметил, что «поставки Францией смертоносного оружия Армении, а также давняя антиазербайджанская позиция, не способствующая миру, противоречат выраженной министром Жаном-Ноэлем Барро обеспокоенности региональной напряженностью. Этот двойственный подход разоблачает лицемерие Франции».

По его словам, несмотря на достигнутый прогресс между Баку и Ереваном в работе над текстом мирного соглашения, для его подписания необходимы устранение территориальных претензий Армении, закрепленных в ее Конституции, а также прекращение дестабилизирующего вмешательства третьих стран, включая Францию.

Представитель МИД Азербайджана также добавил, что препятствование судебному разбирательству в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях против человечности, подрывает справедливость и мешает установлению устойчивого мира в регионе.