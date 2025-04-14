Духовный советник Трампа изменил свое мнение после визита в Украину: «Россия – чистое зло»

Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс после визита в Украину изменил свою позицию относительно военной поддержки Киева. Он назвал Россию «чистым злом» и заявил, что ему «промыли мозги фейковые СМИ». В интервью для Kyiv Independent Бернс призвал отправить Киеву больше танков, истребителей и ПВО.

Резкое изменение позиции Бернса произошло после поездки в Украину, где он воочию увидел зверства, совершенные Россией.

«Очевидно, что пребывание в Украине значительно изменило мое мнение. Я известен как один из ярых противников поддержки Украины», — сказал он.

Бернс добавил, что почти 700 религиозных учреждений стали преднамеренными целями россиян с начала полномасштабного вторжения.

«Это значительно изменило мое видение. Теперь я верю, что поддержка Украины — это Америка превыше всего», — подчеркнул он.

Пастор добавил, что до сих пор является решительным сторонником Трампа.

«Моя поддержка Украины — это не нападение на него (Трампа), а призыв к каждому республиканцу, каждому консерватору, каждому американцу и тем во всем мире, кому, как и мне, промыли мозги фейковые СМИ об Украине», — отметил он.

Он подчеркнул, что из-за пропаганды считал, что в Украине якобы «ненавидят церкви».

«Что ж, это наглая ложь, потому что я был среди духовных лидеров Украины из разных религиозных организаций в одной комнате в Киеве и все они имеют одну и ту же позицию — они могут исповедовать свою веру в Украине», — подчеркнул он.

Бернс призвал людей «выбросить политику в окно» и поддержать Украину в ее борьбе против «чистого зла» российского президента Владимира Путина.

О визите пастора сообщалось 31 марта. Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку.