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85-летний Фаик Гасанов попал в Книгу рекордов Гиннесса

Он делает это 60 лет и 149 дней
Отдел спорта
14:49 2276

Вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаик Гасанов попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому долгому в мире стажу в судействе шахматных соревнований.

Как сообщила представитель The Guinness Book of World Records Шейда Субаши Гемичи, Фаик Гасанов судит 60 лет и 149 дней. Эти данные были проверены и подтверждены. Гасанову, которому вчера исполнилось 85 лет, вручен соответствующий сертификат.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею и попаданию в Книгу рекордов Гиннесса, Фаика Гасанова поздравили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, 5-кратная чемпионка мира Нона Гаприндашвили и другие гости.

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