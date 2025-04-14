85-летний Фаик Гасанов попал в Книгу рекордов Гиннесса

Вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаик Гасанов попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому долгому в мире стажу в судействе шахматных соревнований.

Как сообщила представитель The Guinness Book of World Records Шейда Субаши Гемичи, Фаик Гасанов судит 60 лет и 149 дней. Эти данные были проверены и подтверждены. Гасанову, которому вчера исполнилось 85 лет, вручен соответствующий сертификат.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею и попаданию в Книгу рекордов Гиннесса, Фаика Гасанова поздравили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, 5-кратная чемпионка мира Нона Гаприндашвили и другие гости.