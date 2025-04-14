Лавров требует распустить НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО утратила свою актуальность после распада СССР и «должна была быть распущена».

По его словам, исчезновение восточного блока устранило угрозу, ради противодействия которой создавался альянс, а вместе с этим рухнула и прежняя политическая система. «В связи с этим НАТО следовало ликвидировать уже тогда, однако она не только осталась, но еще и провозгласила себя единственной организацией, способной предоставлять гарантии безопасности», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ назвал такую политику провальной, подчеркнув, что вопрос о ликвидации блока остается открытым. По мнению Лаврова, НАТО и ОБСЕ не смогли обеспечить стабильность и безопасность. Он обвинил альянс в том, что им манипулировали силы, стремящиеся монополизировать выгоды от контроля над безопасностью.

«Итог их действий — рост напряженности и милитаризация Европы, включая Германию. Усилия НАТО сосредоточены на подготовке к новому конфликту, а Германия, Франция и Великобритания играют в этом ведущую роль», — заявил министр.

Также Лавров обвинил НАТО в неспособности «выполнять обещания, данные под честное слово». Он напомнил о том, как руководители альянса заверяли Михаила Горбачева, а потом и Бориса Ельцина, что блок не будет расширяться на восток. При этом каких-либо письменных гарантий не давалось. Однако Лавров считает, что они и не были нужны, поскольку в России еще с XVII–XVIII веков «люди договаривались о чем-то важном без подписания каких-либо контрактов: просто давали честное слово и скрепляли сделку рукопожатием, и это никогда не нарушалось».