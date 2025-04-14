Невелик выбор: Трамп или Мадуро

На выборах, прошедших в Эквадоре в воскресенье, эта латиноамериканская страна решала историческую задачу. Действующему президенту Даниэлю Набоа, убежденному стороннику Дональда Трампа, противостояла социалистка, обожающая Николаса Мадуро, Луиса Гонсалес. 37-летний Набоа победил, набрав после подсчета 94 процентов голосов 55,8 процента, Гонсалес получила 44,2 процента. Она отказалась признавать результат и заявила об имевших место подтасовках, однако ее претензии вряд ли будут приняты, так как Набоа набрал на 1 миллион голосов больше. Мне помнится, что еще каких-то пять-семь лет назад американские путеводители рекомендовали Эквадор как туристический рай. Но в 2023 году, когда тогдашний президент Гильермо Лассо разогнал парламент (и таким образом избежал собственного импичмента), а к власти пришел Набоа, эта страна стала раем для наркокартелей. Они занялись масштабной контрабандой кокаина через границу с Колумбией и Перу. А в портах на тихоокеанском побережье все было схвачено мафией, не только латиноамериканской, но и прибывшей из далекой Албании.

За пять лет до воцарения Набоа число убийств в стране выросло на 700 процентов. Дикое распространение получила практика похищения людей и разнообразное мошенничество. «У нас в стране есть районы, где охрана даже не пытается сопровождать машины с грузом - говорит Мария Пас Хервис, президент эквадорского Комитета по предпринимательству. – Так что мы уже даже не говорим о защите от рэкета». После прихода к власти Набоа ввел в стране чрезвычайное положение, вывел армию на улицы и на время преступность снизилась. Но все же за 16 месяцев у власти он не смог добиться ощутимых результатов в борьбе против наркокартелей. А, как говорит Марио Пасминьо, в прошлом глава эквадорской военной разведки, «ближайшие два года будут критическими, присутствие международной мафии, региональных наркокартелей и местных банд будет только нарастать». Однако выбор эквадорцев на выборах все же следует считать разумным. В случае победы Гонсалес были бы устранены всякие барьеры на пути «эффективного сотрудничества» с наркорежимом Мадуро и колумбийскими левыми повстанцами, поставляющими кокаин на мировой рынок.

Как пишет Bloomberg, Набоа, преуспевающий бизнесмен, учившийся в Гарварде и в университете Джорджа Вашингтона, видится как лидер, не слишком подходящий для наведения железной рукой порядка в стране. А вот в деле налаживания отношений с Wall Street и мировыми кредиторами он просто незаменим. После упразднения субсидий на покупку бензина и других популистских мер МВФ предоставил Эквадору 4 миллиарда долларов. И, таким образом, правительство страны по крайней мере начало выплачивать зарплату своим сотрудникам, чего они были лишены в течение долгого времени. Набоа, если не произойдет очередного форс-мажора, будет оставаться у власти до 2029 года. Он очень надеется на военную и финансовую помощь от США, которые заинтересованы в том, чтобы обрубить поток кокаина в страну и пресечь нашествие нелегальных мигрантов. Можно констатировать, что в Латинской Америке сформировалась небольшая, но активная группа преданных сторонников Трампа. На инаугурационные торжества 47-го президента от континента были приглашены три лидера - Даниэль Набоа, сальвадорский президент Наиб Букеле и аргентинец Хавьер Милей.

Букеле не так давно прославился тем, что призвал Трампа отправлять в его мегатюрьму всех преступников из США, в том числе и американских граждан. Однако его щедрый жест был не слишком оценен в судах Соединенных Штатов, где решили, что отправлять осужденных в сальвадорский ад американцев негуманно и незаконно, и пока Фемида успешно противостоит трамповским планам депортации. «Президент с бензопилой» Милей многократно бывал после своего избрания в США. 3 апреля он посетил флоридскую резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго на празднике «Американские патриоты». Трампа на гала не было, но Милей охотно позировал на фоне портрета своего героического «старшего брата». И все это происходило на следующий день после прославленного «Дня освобождения», когда Трамп ввел драконовские пошлины на 185 стран мира, в том числе и на Аргентину. Лозунги Милея сильно напоминали те, что выдвинул Трамп. Аргентинец называет марксистскую идеологию ответственной за экономические беды страны. Он сократил число министерств в стране с 18 до 8. Милей ополчился против гендерной «воук»-идеологии и подобно Трампу объявил, что Аргентина «снова станет великой».