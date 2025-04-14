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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Китай собирает «антитрамповскую коалицию»

14:59 1006

Власти Китая перевели правительственных чиновников на «военные рельсы», а дипломатам поручили убедить другие страны выступить против пошлин президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Китай в течение нескольких месяцев пытался избежать эскалации торговой войны. Дипломаты старались установить канал связи с высокопоставленными сотрудниками администрации Трампа, некоторые рассчитывали на торговое соглашение, завершение сделки по продаже TikTok и даже на решение по Тайваню. Но после объявления республиканцем пошлин, размер которых в итоге вырос до 145%, Пекин решил перейти к ответным мерам.

Чиновникам из министерств иностранных дел и торговли приказали отменить запланированные отпуска и круглосуточно держать включенными мобильные телефоны. Китай поддерживал связь с другими государствами, против которых Трамп ввел пошлины, это включало отправку писем с призывом к сотрудничеству. По словам двух источников, Пекин также установил контакты с союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее.

Власти Китая поручили правительственным чиновникам изучить политику республиканца и предложить контрмеры, которые можно было бы постепенно ужесточать, сообщили источники агентства. В результате Китай создал ответную стратегию, которая включает пошлины на товары из США (со временем власти подняли их до 125%), ограничения примерно для 60 американских компаний и ужесточение экспорта редкоземельных металлов.

14 апреля председатель Китая Си Цзиньпин прибыл во Вьетнам, затем он намерен посетить Малайзию и Камбоджу. Это его первая зарубежная поездка в 2025 году, она призвана показать влияние Пекина в регионе, пишет Bloomberg. «Я бы расценила это как попытку Си сформировать альянсы для сопротивления Соединенным Штатам в торговой войне», — заявила агентству китаевед, профессор Линетт Онг из Университета Торонто.

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