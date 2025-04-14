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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут

15:19 1494

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что китайские гиперзвуковые ракеты могут уничтожить все американские авианосцы всего за 20 минут.

«Пока что вся наша платформа проецирования силы - это авианосцы и возможность стратегически проецировать силу по всему миру», - сказал Хегсет, пишет Interesting Engineering. Глава Пентагона добавил, что 15 гиперзвуковых ракет Китая «могут уничтожить 10 авианосцев за первые 20 минут конфликта».

Он отметил, что США «проигрывают Китаю в каждой военной игре», проводимой Пентагоном. «Китай создает армию, специально предназначенную для уничтожения США», - выразил уверенность Хегсет.

Он переложил ответственность за такое положение дел на бюрократию в стране и медленные темпы покупки оружия на фоне растущего преимущества Китая.

Согласно недавнему отчету Министерства обороны США, технологии гиперзвуковых ракет Китая значительно продвинулись за 20 лет и стали вполне современными.

Ранее генеральный секретарь НАТО предупредил, что увеличение военного потенциала Китая происходит невероятными темпами и является прямой угрозой стабильности во всем мире.

При этом американское командование допускает военное противостояние с Китаем, однако выражает обеспокоенность относительно готовности США к потенциальному конфликту из-за огромной нехватки оружия.

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