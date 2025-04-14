Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что китайские гиперзвуковые ракеты могут уничтожить все американские авианосцы всего за 20 минут.

«Пока что вся наша платформа проецирования силы - это авианосцы и возможность стратегически проецировать силу по всему миру», - сказал Хегсет, пишет Interesting Engineering. Глава Пентагона добавил, что 15 гиперзвуковых ракет Китая «могут уничтожить 10 авианосцев за первые 20 минут конфликта».

Он отметил, что США «проигрывают Китаю в каждой военной игре», проводимой Пентагоном. «Китай создает армию, специально предназначенную для уничтожения США», - выразил уверенность Хегсет.

Он переложил ответственность за такое положение дел на бюрократию в стране и медленные темпы покупки оружия на фоне растущего преимущества Китая.

Согласно недавнему отчету Министерства обороны США, технологии гиперзвуковых ракет Китая значительно продвинулись за 20 лет и стали вполне современными.

Ранее генеральный секретарь НАТО предупредил, что увеличение военного потенциала Китая происходит невероятными темпами и является прямой угрозой стабильности во всем мире.

При этом американское командование допускает военное противостояние с Китаем, однако выражает обеспокоенность относительно готовности США к потенциальному конфликту из-за огромной нехватки оружия.