Кремль назвал «полезными» контакты Путина с Уиткоффом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно полезными и эффективными контакты между Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

По его словам, между лидерами России и США сформировался востребованный канал обмена информацией, позволяющий напрямую передавать ключевые позиции по важным вопросам.

«Эти контакты чрезвычайно полезны. Они эффективны, потому что позволяют доносить позицию одного лидера другому напрямую, из первых рук», — отметил Песков.

В то же время возможность личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, по словам Пескова, на переговорах с Уиткоффом предметно не обсуждалась. «Любая такая встреча требует тщательной подготовки, поэтому этот вопрос в конкретной форме не поднимался», — пояснил пресс-секретарь.