Сильный ливень обрушится на Азербайджан, возможны подтопления

В среду, 16 апреля, на Апшеронском полуострове и в регионах Азербайджана ожидаются подтопления, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

В сообщении отмечается, что с ночи 14 на 15 апреля на территории Азербайджана ожидается неустойчивая погода, грозы и ливневые дожди, временами интенсивные.

Послезавтра, 16 апреля, высока вероятность непрерывных сильных дождей в сопровождении гроз и шквалистого ветра.

В связи с ожидаемыми интенсивными и сильными осадками, на некоторых территориях Апшеронского полуострова не исключены случаи подтопления. Неблагоприятная погода сохранится до 17 апреля.

В регионах Азербайджана с ночи 14 на 15 апреля из-за прохождения холодного атмосферного фронта погода станет нестабильной. 15 апреля в районах Большого и Малого Кавказа ожидаются интенсивные осадки, особенно в северных и восточных районах Балакен-Шеки, Нагорный Ширван, Губа-Гусар. 16 апреля осадки усилятся, в большинстве районов ожидаются непрерывные проливные дожди. В отдельных местах возможны грозы, град, в горных районах снег.

Ожидается, что 15-16 апреля западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.

В результате проливных дождей на горных реках возможны наводнения и сели.