Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам

По утверждению российского военного ведомства, целью удара было место проведения совещания командного состава ВСУ. В результате удара убиты более 60 украинских военнослужащих, заявляет Минобороны РФ.

Согласно заявлению властей Украины, в ходе удара по Сумам погибли 34 человека, в том числе двое детей. Ранены не менее 119 человек, в их числе 15 детей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать российскую ракетную атаку по украинскому городу Сумы в воскресенье заявил, что военнослужащие наносят удары только по военным и околовоенным целям. «Я могу лишь повторить и напомнить вам неоднократные заявления и нашего президента, и наших военных представителей о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям», — передает слова Пескова Интерфакс.