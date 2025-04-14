«Начало конца»: Молдова ввела ограничения в отношении Гагаузии

Конституционный суд (КС) Молдовы отменил право автономного территориального образования (АТО) Гагаузия назначать собственного прокурора. Об этом сообщила судья КС Домника Маноле.
Согласно решению суда, признаны неконституционными положения закона об особом статусе Гагаузии, касающиеся прокуратуры (статья 21), а также пункты закона о прокуратуре Молдовы (пункт 3 статьи 25 и статья 26).
Этим решением КС упразднил ряд полномочий прокурора Гагаузии. Теперь генеральный прокурор Молдовы не обязан согласовывать назначение прокурора автономии с ее властями.
Зампред исполкома Гагаузии Виктор Петров в своем Telegram-канале заявил, что решение Конституционного суда Молдовы лишить Гагаузию полномочий назначать прокурора — это «начало конца» автономии республики. Он добавил, что таким образом начался демонтаж всей системы власти. Петров также заявил, что власть Молдовы якобы нарушает договоренности, на которых строилось сосуществование в рамках единого государства. «Сегодня — прокуратура, завтра — Народное собрание, потом — Исполком. Цель очевидна: стереть автономию с политической карты страны, оставить вместо нее лишь декоративную вывеску», — написал он.