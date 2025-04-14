«Начало конца»: Молдова ввела ограничения в отношении Гагаузии

Согласно решению суда, признаны неконституционными положения закона об особом статусе Гагаузии, касающиеся прокуратуры (статья 21), а также пункты закона о прокуратуре Молдовы (пункт 3 статьи 25 и статья 26).

Этим решением КС упразднил ряд полномочий прокурора Гагаузии. Теперь генеральный прокурор Молдовы не обязан согласовывать назначение прокурора автономии с ее властями.

Зампред исполкома Гагаузии Виктор Петров в своем Telegram-канале заявил, что решение Конституционного суда Молдовы лишить Гагаузию полномочий назначать прокурора — это «начало конца» автономии республики. Он добавил, что таким образом начался демонтаж всей системы власти. Петров также заявил, что власть Молдовы якобы нарушает договоренности, на которых строилось сосуществование в рамках единого государства. «Сегодня — прокуратура, завтра — Народное собрание, потом — Исполком. Цель очевидна: стереть автономию с политической карты страны, оставить вместо нее лишь декоративную вывеску», — написал он.