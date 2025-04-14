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Россия готова восстановить дипотношения с Грузией

заявили в МИД и Кремле
15:51 495

Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией, если Тбилиси сделает ответные шаги, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», — сказал замминистра.

По словам Галузина, дипотношения Грузии и РФ были разорваны по инициативе бывшего президента страны Михаила Саакашвили после восьмидневной войны в 2008 году.

Замглавы МИД РФ «сожалеет», что власти Грузии по-прежнему связывают восстановление дипломатических отношений с позицией России по Абхазии и Южной Осетии (отколовшиеся от Грузии регионы – ред.).

При этом Галузин отметил, что в рамках предвыборной кампании в 2024 году со стороны грузинского руководства прозвучали заявления о намерении урегулировать конфликт Тбилиси с Южной Осетией и Абхазией.

Также российский дипломат напомнил, что по инициативе России было восстановлено прямое авиасообщение между странами, а для граждан Грузии введен безвизовый режим при въезде.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ставил ли Владимир Путин перед российскими дипломатами конкретные задачи или сроки по восстановлению дипломатических отношений с Тбилиси, заявил: «Нет, четких сроков [по налаживанию отношений с Грузией] нет, но то, что Россия действительно готова к шагам нормализации отношений [с Грузией], это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и хотят».

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