Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе

Распространенная Арменией информация о том, что подразделениями армии Азербайджана якобы был открыт огонь в направлении населенного пункта Ханазах, вследствие чего был нанесен ущерб центру культуры, безосновательна, не соответствует действительности и является дезинформацией. Об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

В информации отмечается, что подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в указанном направлении.

«Подразделения армии Азербайджана никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам. Армия Азербайджана принимает адекватные меры только в ответ на провокации вооруженных сил Армении, подвергающих обстрелу азербайджанские позиции», - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что распространяя подобную дезинформацию, Армения пытается сформировать у международного сообщества ложное представление и стремится скрыть свои провокации, которые совершает за последние дни, регулярно подвергая позиции азербайджанской армии обстрелам с различных направлений.