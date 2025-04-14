Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Как сообщалось ранее, три страны-члена организации — Узбекистан, Казахстан и Туркменистан — подписали декларацию на саммите Европейский союз–Центральная Азия, прошедшем 3–4 апреля в Самарканде, выразив приверженность резолюциям Совета Безопасности ООН, согласно которым провозглашение независимости турок Северного Кипра считается нелегитимным. Анкара по этому поводу «нарушения тюркского единства» промолчала. Что совершенно не означало, что промолчат сторонники концепции «тюркского мира». Они были едины в своем негодовании от произошедшего – и не стеснялись в выражениях.

Известный журналист-международник Арды Зентюрк назвал произошедшее «геополитическим ударом» по Турции и предательством. Вот выжимки из его довольно эмоционального и резкого комментария: «Я не понимаю, что делает Анкара. Я в полном замешательстве... Как мы можем допустить такую геополитическую катастрофу, господин Хакан Фидан?». И далее: «Я не видел ничего подобного за 50 лет своей карьеры. Мы имеем дело с настоящим политическим предательством. Эти четыре тюркские страны — Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан — своими подписями подтвердили, что не признают Турецкий Кипр. Они встали в один ряд с Европой, США и Россией, которые называют Турцию оккупантом на Кипре». А в финале своего заявления он сказал: ««Если эти государства подписываются под резолюциями, отрицающими ТРСК, то Организация тюркских государств теряет всякий смысл. Закрывайте ее. Это пощечина не только Турецкому Кипру, но и самой Турции… Это не просто дипломатическая ошибка — это предательство». Иными словами, скандал вышел хоть и не публичный, но достаточно резонансный. Что тут же дало повод ряду «экспертов» заявить, то «тюркский мир» все, его концепция потерпела крах, «разрушен дом огузов» - и никак иначе, все в полном соответствии с нынешними, простите за выражениями, трендами мировых масс-медиа – чем кликабельнее с элементами кошмара заголовок – тем больше прочтений.

Но слухи о смерти концепции «тюркского мира» из-за эпизода в Самарканде все-таки являются преувеличенными для тех, кто понимает глубинную суть как этой концепции, так и концепции «Организации тюркских государств», а также их нынешнего состояния. Это в 90-х годах прошлого столетия, под влиянием эйфории от происходящих тогда процессов тогдашний президент Турции Тургут Озал мог говорить о том, что «тюркский мир станет доминирующим фактором на евразийском пространстве от Балкан до Китайской стены», называя XXI век «веком турок». А турецкий премьер Султан Демирель, говоря о «турецком мире от Адриатики до Великой китайской стены», характеризовал саму Турцию как «культурный центр и исторический магнит для новосуверенных государств», обозначив один из векторов внешней политики Анкары после распада СССР. Блажен кто верует. Геополитические реалии оказались гораздо жестче, разбив вдребезги мечтания и выдвинув новые вызовы как для Анкары, так и для других участников Организации тюркских государств. Что привело к тому, что «тюркское единство» стало мечтой. Идти к которой долго, а ведь все это время что-то и кушать надо.

«Журавль в небе или «синица в руке» таков сегодняшний выбор для членов ОТГ. Что примечательно, последние успехи организации наблюдаются именно в гуманитарной сфере. Среди них можно перечислить создание единых учебников тюркской истории, литературы, географии и т. д., которые создают ощущение неразрывности истории развития тюркских народов. Наметилась тенденция на возрождение дискурса о едином тюркском алфавите, как минимум о возобновлении обсуждения этого вопроса экспертами. В 2022 году была создана медиаплатформа «Тюркский мир», объединяющая информационные агентства тюркских стран. А вот что касается экономики и военного сотрудничества, которые являются базовым фундаментом интеграции – здесь большие вопросы. С экономикой, то бишь инвестициями все сложно, не буду даже приводить статистику. В Декларации и Концепции тюркского мира 2040 военное сотрудничество вообще не указывается, ограничиваясь рамками борьбы против нелегальной миграции, наркотрафика, преступности и защите границ. Не более того - и в данном контексте военное сотрудничество в ближайшем будущей перспективе, не предвидится. В тюркских государствах Центральной Азии прекрасно понимают, что с точки зрения Анкары, «Тюркский мир» сегодня находится на второстепенных ролях. Приоритетным является Ближний Восток, Балканы, отношения с Западом, потом исламский мир и потом только, наверное, идет тюркское пространство.