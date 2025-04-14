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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Сазонов станет мэром Хельсинки

16:15 218

Мэром Хельсинки станет Даниэль Сазонов, член Коалиционной партии, которая победила на местных выборах, сообщает телерадиокомпания Yle.

32-летний Даниэль Сазонов, следует из биографии на его сайте, родился в Хельсинки в 1993 году. Он сын ингерманландцев (субэтническая группа финнов), репатриировавшихся в Финляндию в начале 1990-х из СССР. В возрасте девяти лет Сазонов вместе с матерью получил финское гражданство и отказался от российского, пишет Yle.

Сазонов получил степень магистра права в Университете Хельсинки и проходил военную службу в финских вооруженных силах. С 2015 года стал членом комитета по образованию, в 2017 году он был избран в городской совет Хельсинки, а в 2021 году — заместителем мэра Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению.

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