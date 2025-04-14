В Сумах новый взрыв

Врио мэра украинского города Сумы Артем Кобзарь сообщил о прозвучавшем в городе взрыве.

Кобзарь предположил, что это, «возможно, шахед», который, по его информации, ранее кружил над городом. Позднее Кобзарь уточнил, что удар дрона пришелся по автостоянке, пострадал один человек.

13 апреля российские военные ударили по Сумам двумя ракетами, в понедельник российское Минобороны подтвердило атаку и заявило, что ракеты «Искандер-М» поразили место проведения совещания украинских военных. По утверждению российских военных, погибли более 60 украинских военнослужащих. По данным украинских властей, в результате удара погибли 34 мирных жителя, еще 119 были ранены. 14, 15 и 16 апреля объявлены днями траура по погибшим.