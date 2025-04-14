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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Санкции против Ирана

16:36 1063

Министры иностранных дел Европейского союза в понедельник, 14 апреля, приняли санкции против Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters.

Информируется, что главы МИД ЕС согласовали санкции против семи иранских физических лиц и двух организаций из-за задержания граждан ЕС.

Отмечается, что в санкционный список вошли директор тегеранской тюрьмы «Эвин», а также несколько судей и других работников судебной системы. Одной из двух попавших под санкции организаций является тюрьма города Шираза на юге страны. С ней, как и с другими подсанкционными юрлицами, европейскому бизнесу запрещены любые контакты, особенно с целью инвестиций, а тюремные активы в европейских банках подлежат немедленной заморозке.

Физическим лицам, внесенным в черный список, также запрещен въезд в ЕС.

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