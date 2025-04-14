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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Зеленский обвинил Вэнса в поддержке Путина

16:46 1423

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс оправдывает действия президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью CBS News.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Зеленский выразил сожаление, что в США преобладают российские нарративы, а некоторые до сих пор верят, что россияне не агрессоры и что не они начали войну.

«Это изменение тона, изменение реальности, действительно да, изменение реальности, и я не хочу участвовать в той измененной реальности, которую мне представляют», – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина ни на кого не нападала, чтобы начать войну, и перешел к критике вице-президента США Вэнса.

«Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить: нельзя искать что-то посередине. Есть агрессор и есть жертва. Россияне – агрессор, а мы – жертва», – сказал Зеленский.

Напомним, что во время скандальной встречи 28 февраля в Белом доме Владимир Зеленский призвал Вэнса посетить Украину, чтобы воочию убедиться, что происходит в стране. На это Вэнс ответил, что он «смотрит сториз», поэтому знает о состоянии дел в Украине. Вице-президент США также пояснил, что отказывается от визитов в Украину из-за того, что украинская власть якобы устраивает «пропагандистские туры».

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