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«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»

Тамилла Алиева, собкор
17:26 880

Евреи во всем мире отмечают основной иудейский праздник – Песах, который продлится с 12 по 20 апреля. Еврейская община Азербайджана также с большой радостью отмечает этот праздник. В Азербайджане есть три еврейские общины — горские евреи, ашкенази и грузинские евреи. Согласно последней переписи, общее число еврейского населения составляет 16 000 человек: 11 000 - горские евреи, из них около 6 000 живут в Баку, 4 000 - в Губе, еще тысяча человек - в других городах страны. Евреев ашкенази - 4,3 тыс. человек. Большинство из них проживают в Баку и Сумгаите. Грузинских евреев около 700 человек.

Воспользовавшись знаменательной датой, haqqin.az побеседовал с директором Музея горских евреев в Красной Слободе Игорем Шауловым о жизни, заботах и планах на будущее еврейской общины Азербайджана.

- Почему Песах - главный иудейский праздник?

- Песах или еврейская Пасха — один из важных праздников в честь исторического исхода евреев из египетского рабства. Можно сказать, что Песах — праздник освобождения от рабства, свобода, которая досталась евреям немалыми лишениями. В эти дни после захода солнца еврейские семьи собираются за праздничным столом, вспоминают историю, тяготы исхода из Египта и другие историко-религиозные факторы, сыгравшие важную роль в формировании мировоззрения современного еврейства. В эти дни мы едим пресную лепешку - мацу, которая служит символом скромности и воли к свободе евреев. Мы всегда соблюдали завет Бога есть мацу в Песах. Евреи отмечают этот праздник по-разному: кто-то готовит кошерные блюда для праздничного стола, на котором должен быть ограниченный перечень блюд. Есть традиция поздравлять друг друга. После чтения молитв дома многие идут в синагогу. Сейчас стало модно проводить праздничные мероприятия в ресторанах. В Баку есть несколько ресторанов, где евреи отмечают этот праздник.

- Чем живет сегодня еврейская община Азербайджана, как бы Вы оценили ее развитие?

- Еврейская община Азербайджана довольно активно развивается. Во многом благодаря государственной поддержке. У нас действуют несколько еврейских школ, где дети наряду наукой изучают историю, традиции еврейского народа. Очень радует, что в Баку завершается строительство еврейского религиозно-культурного центра при синагоге горских евреев. Это будет многопрофильный центр, в котором планируется проводить разного рода мероприятия, курсы, выставки, концерты, будет ресторан еврейской кухни и еще много чего интересного. В связи с этим от имени общины выражаю глубокую благодарность нашему государству, в первую очередь господину президенту Ильхаму Алиеву за помощь в создании этого замечательного центра еврейской общины. Отрадно, что растет численность еврейской общины Азербайджана. Это яркий показатель высокой толерантности и межнационального согласия и взаимоуважения в Азербайджане. Община может развиваться, когда люди имеют все условия для полноценной жизни в русле своей культуры и традиций. Я все время встречаю в синагоге и на наших мероприятиях новых молодых людей.

Мне сложно сказать, сколько сейчас в Азербайджане евреев, но точно знаю, что их стало намного больше, чем во время последней переписи населения. Очень радует, что наша молодежь активно участвует в деятельности еврейского агентства «Сохнут». Это различные курсы, изучение еврейской культуры, организация детских лагерей, выездные мероприятия, помощь в учебе в израильских университетах и пр. Также функционируют в Баку еврейская молодежная организация «Гилель» и культурно-спортивное общество «Маккаби-Азербайджан». Эти организации откликнулись на призыв господина президента Ильхама Алиева и оказали посильную поддержку в успешном проведении в Баку первой Европейской Олимпиады в 2015 году. Молодежь также помогает престарелым людям в рамках проектов благотворительного фонда «Хесед Гершон». Данная организация помогает пожилым людям лекарствами, организует уход, обеспечивает сиделками, лечением и т.д. В этой связи надо отметить большую работу с общинами в различных странах, которую проводит Региональный благотворительный общественный фонд поддержки горских евреев (СТМЭГИ). Этот фонд создали выходцы из Красной Слободы, его президент Герман Захарьяев и основные меценаты родом из этого поселка.

У СТМЭГИ есть совместный образовательный проект с Российским Государственным Университетом им. А.Н. Косыгина по изучению культуры и языка горских евреев - джуури. Курсы языка джуури также организованы в Баку. По инициативе президента фонда Захарьяева создан единственный в мире музей истории горских евреев в Красной Слободе.

- Этот музей находится на одном из туристических маршрутов. Много ли туристов интересуется историей горских евреев?

- История горских евреев на Кавказе берет начало с 2-го по 7-й век. В этом промежутке мы появились на Южном Кавказе. То есть мы коренной народ Азербайджана, живем здесь на протяжении всех этих веков. О древности истории горских евреев также свидетельствуют еврейские кладбища в разных регионах страны. Наш музей в Красной Слободе заслуженно считается центром горско-еврейского наследия. Таким он и задумывался, чтобы можно было показать своим детям, новому поколению, нашу историю и культуру.

Это очень важно для общины потому, что сейчас евреи живут некомпактно, где легче было бы сохранить самобытность. Люди живут в разных городах, работают в разных сферах, а музей в Красной Слободе — это место, где они могут ознакомиться с историей своих предков. Кстати, в прошлом году мы отметили 290-летие Красной Слободы. До 1926 года этот поселок назывался Еврейской Слободой. В 1926 году после прихода советской власти переименовали в Красную Слободу. В 2024 году мы организовали в Губе очень представительную выставку, посвященную 290-летию Красной Слободы. Данная выставка также будет представлена в Баку и Вашингтоне. Интересно, что кроме израильских туристов у нашего музея много посетителей абсолютно разных национальностей, которым очень интересно этническое разнообразие Азербайджана. Музей в Красной Слободе - это своего рода элемент мультикультурализма, история мирного сосуществования разных религий и народов. Это интересно для посещающих наш музей азербайджанцев, туристов из России, Европы, Бразилии, арабских стран, Индии и т.д. В Красную Слободу и музей приезжают люди, которые ничего не знали про горских евреев, и им интересно узнать нашу историю. Культура всех еврейских общин на 98% одинаково иудейская. Но на протяжении многих веков проживания на Кавказе в одежде, религиозной атрибутике, кухне есть элементы, присущие только горским евреям. Скажем, наша кухня ближе к кавказской.

- Очевидно, что, имея тесные контакты с евреями во многих странах, горско-еврейская община сближает и укрепляет отношения Азербайджана не только с  Израилем…

- Где бы ни жили горские евреи, они помнят и любят Азербайджан. Сейчас в мире насчитывается порядка 150-180 тысяч горских евреев. Основная часть, около 80 тысяч, проживает в Израиле. Остальная часть рассеяна по миру: России, США, Канаде, Германии и других государствах. Посмотрите на свадьбы горских евреев в этих странах: азербайджанские песни, флаги, среди гостей звучит азербайджанская речь. Еврейские певцы сочиняют песни и стихи про красоту Азербайджана. То есть они принесли с собой любовь к этой стране и разделяют эту любовь с обществом стран, где они проживают. Наверное, многие видели во время 44-дневной войны демонстрацию поддержки Азербайджана евреями совместно с азербайджанской диаспорой в США, Израиле и других странах.

Проживающие в Израиле евреи из Азербайджана, которые увезли с собой самые приятные чувства и эмоции, с первого дня независимости азербайджанского государства делали все возможное, чтобы израильское общество и государство знали и дружили с азербайджанским народом. Такую же миссию народной дипломатии они выполняют в других странах. Потому что их объединяют одинаковые воспоминания и мышление. То есть связь с Азербайджаном никогда не прерывается, а самые теплые чувства об Азербайджане передаются новому поколению.

- А что может сделать молодое поколение еврейской общины для укрепления связей с Израилем и, возможно, с другими странами?

- Думаю, что еврейская молодежь может сыграть важную роль в расширении сотрудничества Азербайджана с Израилем, используя свою энергию, инициативность и уникальное положение как связующего звена между культурами. Это могут быть совместные азербайджано-израильские программы в сфере культуры, образования. Организация культурных фестивалей, выставок или семинаров, которые подчеркивают общие ценности и исторические связи между азербайджанским и еврейским народами. «Гилель» или «Сохнут», которые работают в Азербайджане, могут способствовать созданию совместных проектов. Волонтерские инициативы, направленные на социальные или экологические проблемы, объединяют людей и создают позитивный имидж обеих стран. Свой вклад могут внести образовательные поездки и стажировки, обменные программы студентов в университетах и компаниях обеих стран. Это поможет молодым людям лучше узнать культуру и реалии друг друга, создать долгосрочные личные связи, отношения. Учитывая, что Израиль является лидером в сфере технологий, а Азербайджан активно развивает свою экономику, молодежь может сотрудничать в создании стартапов, направленных на решение общих проблем, таких как устойчивое развитие или цифровая экономика.

- Насколько активна горско-еврейская община США? Может ли она сыграть свою роль в укреплении азербайджано-американских отношений?

- Конечно. У фонда СТМЭГИ есть программа поддержки горских евреев, переехавших и родившихся в США. Они должны знать, откуда их корни и что они выходцы из Азербайджана. Часто при поддержке СТМЭГИ молодых членов общины привозят в Азербайджан, где они знакомятся с историей своих предков, а также богатой культурой и жизнью современного Азербайджана.

То есть все время налаживаются новые связи в различных странах. Мы вместе с главой фонда Захарьяевым стремимся, чтобы связи общин с Азербайджаном не терялись, а это в свою очередь укрепляет связи страны, в которых проживают горские евреи, с Азербайджаном. В нашей общине в США есть люди, добившиеся больших успехов в карьере, они много делают для того, чтобы Азербайджан был более узнаваем и популярен в Америке. Они вносят свой вклад, проявляют инициативу во благо Азербайджана, наших народов. Каждая группа молодежи общины из США, Англии или Германии уносит с собой из Азербайджана самые теплые чувства гостеприимства, пару лишних килограммов и любовь к этой стране.

Недавно я по приглашению был на организованном Американо-Израильским комитетом по общественным связям (AIPAC) мероприятии в США.

Надо отметить AIPАC - одна из ведущих еврейских организаций в США. Она занимается развитием отношений с 80 странами мира, и в топ 10 стран, с которыми работает AIPAC, входит Азербайджан. Во время визита в Баку руководителя AIPAC Майкла Тучина и избранного президента AIPAC Берни Каминецкого принял президент Ильхам Алиев. И было очень приятно, когда на этом мероприятии с большим уважением относились к представителям еврейской общины Азербайджана.

Это говорит о том, что еврейская община США играет активную роль в американской политике в плане налаживания сотрудничества между США и Азербайджаном. Не имеет значения, это община европейских или горских евреев, они продолжают знакомить американскую общественность с Азербайджаном. Положительную роль еврейской общины мы видели во время Карабахской войны. Они сделали все возможное, чтобы довести до американской общественности и политиков справедливую позицию азербайджанского народа в борьбе за восстановление территориальной целостности. Потому что эти люди всегда отождествляют себя с Азербайджаном. Одним словом, можем с радостью сказать, что мы родились в Азербайджане, и это наша Родина.

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