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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»

17:03 1057

Армения и Иран продемонстрировали решимость развивать отношения в различных областях, заявил в эксклюзивном интервью Regionmonitor.com первый заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Маджид Тахте Раванчи.

Раванчи назвал Иран и Армению «двумя хорошими соседями»: «…Мы считаем, что существует большой потенциал, который следует использовать для улучшения двусторонних отношений. Мы считаем, что в сфере торговли есть много вещей, которые могут быть выгодны обеим сторонам с точки зрения расширения экономических отношений».

По словам первого вице-премьера Ирана, «существует множество вопросов, множество областей, на которые обеим странам следует обратить внимание для дальнейшего развития и расширения хороших отношений. Мы видим, что есть интерес с обеих сторон и есть контакты между официальными лицами двух стран, министрами иностранных дел и главами стран. Высокопоставленные должностные лица двух стран заинтересованы в обмене мнениями по различным поводам». Итак, все готово для улучшения двусторонних отношений, и не только в двустороннем плане.

«…Как я уже сказал, Иран и Армения продемонстрировали решимость развивать свои отношения в различных областях», - заявил Раванчи.

Первый вице-премьер исламской республики также сказал, что Иран и Армения должны «сосредоточить усилия на подписании документа о стратегических отношениях... Ирану и Армении «следует поработать над хорошим документом, который может стать лучшей основой для стратегических отношений обеих сторон. Подготовка хорошего документа может занять некоторое время, но я считаю, что пока обе стороны проявляют интерес, нам следует усерднее работать для достижения этой цели».

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