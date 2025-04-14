Европа хочет вернуться к российскому газу

Американский СПГ помог странам Евросоюза заменить значительную часть российского газа. Но развязанная Дональдом Трампом торговая война породила недоверие и к США. Хотя руководство ЕС сейчас хочет целенаправленно использовать 90-дневную приостановку пошлин США, чтобы договориться о масштабных закупках СПГ, некоторые крупные европейские компании, наоборот, заговорили о возможном возвращении на рынок российского газа, сообщает Reuters.

«Если в Украине будет разумный мир, мы могли бы вернуться к потокам в 60 миллиардов кубометров, возможно, 70 в год, включая СПГ», - сказал Дидье Голло, исполнительный вице-президент французской компании Engie в интервью изданию.

По словам Голло, Россия может обеспечить около 20-25% потребностей ЕС, тогда как до войны этот показатель составлял 40%.

«Европа никогда не вернется к импорту 150 миллиардов кубометров из России, как это было до войны... но я бы поставил на 70 миллиардов кубометров», - добавил еще один французский бизнесмен, руководитель нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

Кроме этого, в земле Мекленбург-Передняя Померания, восточном регионе Германии, где газопровод «Северный поток» выходит на берег после прохождения из России по дну Балтийского моря, 49% немцев хотят вернуться к поставкам российского газа, показал опрос, проведенный институтом Forsa.