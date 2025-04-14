USD 1.7000
EUR 1.9326
RUB 2.0400
Подписаться на уведомления
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
Новость дня
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Европа хочет вернуться к российскому газу

17:15 763

Американский СПГ помог странам Евросоюза заменить значительную часть российского газа. Но развязанная Дональдом Трампом торговая война породила недоверие и к США. Хотя руководство ЕС сейчас хочет целенаправленно использовать 90-дневную приостановку пошлин США, чтобы договориться о масштабных закупках СПГ, некоторые крупные европейские компании, наоборот, заговорили о возможном возвращении на рынок российского газа, сообщает Reuters.

«Если в Украине будет разумный мир, мы могли бы вернуться к потокам в 60 миллиардов кубометров, возможно, 70 в год, включая СПГ», - сказал Дидье Голло, исполнительный вице-президент французской компании Engie в интервью изданию.

По словам Голло, Россия может обеспечить около 20-25% потребностей ЕС, тогда как до войны этот показатель составлял 40%.

«Европа никогда не вернется к импорту 150 миллиардов кубометров из России, как это было до войны... но я бы поставил на 70 миллиардов кубометров», - добавил еще один французский бизнесмен, руководитель нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

Кроме этого, в земле Мекленбург-Передняя Померания, восточном регионе Германии, где газопровод «Северный поток» выходит на берег после прохождения из России по дну Балтийского моря, 49% немцев хотят вернуться к поставкам российского газа, показал опрос, проведенный институтом Forsa.

Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
17:37 813
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо горячая тема
16:11 2655
Имамоглу остался под арестом
Имамоглу остался под арестом
17:27 654
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
17:03 1058
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
17:26 883
Невелик выбор: Трамп или Мадуро
Невелик выбор: Трамп или Мадуро по ту сторону океана
14:54 1717
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху известный военный эксперт Арье Зайден комментирует для haqqin.az
04:11 5061
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе заявление Минобороны
15:55 2839
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией заявили в МИД и Кремле
15:51 1241
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
15:34 2151
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
15:19 2848

ЭТО ВАЖНО

Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
17:37 813
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо горячая тема
16:11 2655
Имамоглу остался под арестом
Имамоглу остался под арестом
17:27 654
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
17:03 1058
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
17:26 883
Невелик выбор: Трамп или Мадуро
Невелик выбор: Трамп или Мадуро по ту сторону океана
14:54 1717
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху известный военный эксперт Арье Зайден комментирует для haqqin.az
04:11 5061
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе заявление Минобороны
15:55 2839
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией заявили в МИД и Кремле
15:51 1241
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
15:34 2151
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
15:19 2848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться