Имамоглу остался под арестом

Суд не удовлетворил апелляцию юристов экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, требовавших освободить его из-под ареста. Об этом сообщает телеканал AHaber.

Адвокаты отстраненного от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест 7 апреля, заявив о незаконной процедуре при расследовании, и потребовали освободить их подзащитного.

«Суд оценил апелляцию юристов, требовавших освобождения Имамоглу и директора компании İBB Medya Мурата Онгуна, и отклонил апелляцию», - передает канал.

Ранее турецкая оппозиционная Республиканская народная партия заявила, что собрала более 10 миллионов подписей своих сторонников, требующих досрочных президентских выборов и освобождения арестованного Экрема Имамоглу.

Напомним, что Имамоглу задержали 19 марта по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Арест Экрема Имамоглу спровоцировал массовые протесты в Турции. Имамоглу возглавлял мэрию Стамбула с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост.