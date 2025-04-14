USD 1.7000
EUR 1.9326
RUB 2.0400
Подписаться на уведомления
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
Новость дня
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Имамоглу остался под арестом

17:27 655

Суд не удовлетворил апелляцию юристов экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, требовавших освободить его из-под ареста. Об этом сообщает телеканал AHaber.

Адвокаты отстраненного от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест 7 апреля, заявив о незаконной процедуре при расследовании, и потребовали освободить их подзащитного.

«Суд оценил апелляцию юристов, требовавших освобождения Имамоглу и директора компании İBB Medya Мурата Онгуна, и отклонил апелляцию», - передает канал.

Ранее турецкая оппозиционная Республиканская народная партия заявила, что собрала более 10 миллионов подписей своих сторонников, требующих досрочных президентских выборов и освобождения арестованного Экрема Имамоглу.

Напомним, что Имамоглу задержали 19 марта по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Арест Экрема Имамоглу спровоцировал массовые протесты в Турции. Имамоглу возглавлял мэрию Стамбула с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост.

Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
17:37 814
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо горячая тема
16:11 2658
Имамоглу остался под арестом
Имамоглу остался под арестом
17:27 656
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
17:03 1059
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
17:26 885
Невелик выбор: Трамп или Мадуро
Невелик выбор: Трамп или Мадуро по ту сторону океана
14:54 1719
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху известный военный эксперт Арье Зайден комментирует для haqqin.az
04:11 5061
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе заявление Минобороны
15:55 2840
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией заявили в МИД и Кремле
15:51 1242
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
15:34 2152
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
15:19 2849

ЭТО ВАЖНО

Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
17:37 814
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо горячая тема
16:11 2658
Имамоглу остался под арестом
Имамоглу остался под арестом
17:27 656
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
17:03 1059
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
17:26 885
Невелик выбор: Трамп или Мадуро
Невелик выбор: Трамп или Мадуро по ту сторону океана
14:54 1719
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху известный военный эксперт Арье Зайден комментирует для haqqin.az
04:11 5061
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе заявление Минобороны
15:55 2840
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией заявили в МИД и Кремле
15:51 1242
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
15:34 2152
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
15:19 2849
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться