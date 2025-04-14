Вахид Алекперов распродает активы

Верфь Heesen Yachts в Нидерландах, специализирующаяся на строительстве роскошных яхт для олигархов и принадлежавшая российскому нефтяному магнату азербайджанского происхождения, главе компании «Лукойл» Вагиту Алекперову, была недавно продана.

Новым владельцем объекта стал 57-летний голландский бизнесмен и миллиардер Лоуренс Ласт, ранее занимавшийся производством шампуней и красок для волос. Личное состояние Ласта оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Вагит Алекперов приобрел верфь в 2008 году, но в 2022-м, после начала полномасштабной войны России против Украины и введения санкций в отношении российских олигархов, был вынужден выставить ее на продажу.

По сообщениям специализированных западных СМИ, на верфи Heesen Yachts было построено более 200 яхт для миллиардеров и олигархов, в том числе яхта самого Вагита Алекперова под названием Galactica Super Nova.

Согласно корпоративным записям на Кипре, Алекперов владел верфью через свою кипрскую холдинговую компанию Morcell Ltd, принадлежавшую другой кипрской фирме — Vela Investments Limited, ранее зарегистрированной на Британских Виргинских островах.