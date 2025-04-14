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Вахид Алекперов распродает активы

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17:24 1664

Верфь Heesen Yachts в Нидерландах, специализирующаяся на строительстве роскошных яхт для олигархов и принадлежавшая российскому нефтяному магнату азербайджанского происхождения, главе компании «Лукойл» Вагиту Алекперову, была недавно продана.

Сумма сделки не указывается.

Алекперов владел верфью через свою кипрскую холдинговую компанию Morcell Ltd

Новым владельцем объекта стал 57-летний голландский бизнесмен и миллиардер Лоуренс Ласт, ранее занимавшийся производством шампуней и красок для волос. Личное состояние Ласта оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Вагит Алекперов приобрел верфь в 2008 году, но в 2022-м, после начала полномасштабной войны России против Украины и введения санкций в отношении российских олигархов, был вынужден выставить ее на продажу.

По сообщениям специализированных западных СМИ, на верфи Heesen Yachts было построено более 200 яхт для миллиардеров и олигархов, в том числе яхта самого Вагита Алекперова под названием Galactica Super Nova.

Согласно корпоративным записям на Кипре, Алекперов владел верфью через свою кипрскую холдинговую компанию Morcell Ltd, принадлежавшую другой кипрской фирме — Vela Investments Limited, ранее зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

На верфи Heesen Yachts было построено более 200 яхт для миллиардеров и олигархов, в том числе яхта самого Вагита Алекперова под названием Galactica Super Nova

В свою очередь, Vela принадлежит трасту Verona Trust, зарегистрированному на Гернси – одном из Нормандских островов в проливе Ла-Манш, представляющим собой коронное владение Британской империи, но при этом не являющимся частью Соединенного Королевства или Европейского союза.

Согласно документам «Лукойл», представленным на Лондонской фондовой бирже, Verona Trust является «дискреционным трастом, единственными бенефициарами которого являются господин Алекперов и члены его семьи».

Отмечается также, что в 2008 году Алекперов приобрел верфь Heesen Yachts у ее основателя Франса Хезена за 150 миллионов долларов.

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