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Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок

Инара Рафикгызы
17:37 817

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 42-летнего Вюсала Алиева — бывшего сотрудника Государственного фонда социальной защиты, обвиняемого в хищении 6,5 миллиона манатов.

На процессе под председательством судьи Расима Садыхова был оглашен приговор. Согласно вердикту, Вюсал Алиев лишен права занимать руководящие должности в органах государственной и местной власти сроком на 3 года и приговорен к 14 с половиной годам лишения свободы. Конфискованные 270 тысяч манатов перечислены в пользу государства. Кроме того, суд постановил взыскать с Вюсала Алиева 5 миллионов 956 тысяч манатов в пользу счета Государственного фонда социальной защиты.

Следствие по уголовному делу велось в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Следствием было установлено, что Вюсал Алиев, изготавливая поддельные трудовые книжки, удостоверения личности и другие документы, незаконно обеспечивал назначение пенсий по случаю потери кормильца или по возрасту отдельным гражданам на льготных условиях. В результате он присвоил более 6 миллионов 500 тысяч манатов, принадлежащих ГФСЗ. В основном он подделывал документы, касающиеся льготных категорий, и организовывал перечисление особенно крупных пенсионных выплат определенным лицам, среди которых были его близкие родственники и знакомые.

Вюсалу Алиеву были предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба), 313 (должностной подлог), 320.1 (подделка официальных документов) и другим статьям УК Азербайджана. По уголовному делу потерпевшими признаны Тофик Мехтиев, Мекнум Ибрагимов и ГФСЗ.

Отметим, что Вюсал Алиев был арестован 16 августа 2019 года. С 2006 по 2010 год он работал консультантом и ведущим консультантом в секторе назначения пенсий Сабаильского районного отделения ГФСЗ, а в 2013–2015 годах занимал должность главного консультанта в аналогичном секторе Сураханского районного отделения.

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