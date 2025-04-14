Продолжается обсуждение нового законопроекта «О фитосанитарии»

Цель законопроекта — определение правовых основ организации фитосанитарного контроля и фитосанитарной службы в целях обеспечения фитосанитарии на территории страны, регулирование отношений между субъектами, действующими в данной сфере, а также приведение законодательства в соответствие с международными требованиями. Новый закон состоит из 10 глав и 46 статей.

Как сообщалось ранее, Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) подготовило новый законопроект «О фитосанитарии», и в настоящее время продолжается его общественное обсуждение. В этой связи 15 апреля планируется проведение обсуждений с Ассоциацией производителей и импортеров средств защиты растений и удобрений, а 16 апреля — с Ассоциацией производителей и экспортеров фруктов и овощей.

Законопроект охватывает все этапы — от первичного производства и переработки до утилизации и уничтожения — в отношении растений и продукции растениеводства, семенного и посадочного материала, а также средств защиты растений и агрохимикатов, в том числе их производства, переработки, хранения, транспортировки, импорта, экспорта, реализации, использования, утилизации и уничтожения.

В документе изложены положения, касающиеся государственного регулирования в области фитосанитарии, организации защиты растений и карантина, прав и обязанностей субъектов растениеводства, требований к производству, переработке, обороту и применению средств защиты растений и агрохимикатов, регистрации объектов, занимающихся производством и оборотом этих средств, деятельности фитосанитарных служб, а также вопросов финансирования в данной сфере.

Согласно проекту, в Азербайджане будет создан реестр фитосанитарии. В этот реестр будут включены зарегистрированные субъекты растениеводства и (или) их объекты, субъекты, занимающиеся производством, переработкой и оборотом средств защиты растений и агрохимикатов, а также субъекты, предоставляющие негосударственные фитосанитарные услуги.

Зарегистрированным субъектам и (или) их объектам будет выдаваться выписка из Реестра фитосанитарии. Предусмотрено также оформление разрешительных документов на выдачу акта внутреннего карантина в отношении растений, продукции растениеводства, семенного и посадочного материала, заключения о ввозе семенного и посадочного материала, а также акта фитосанитарной безопасности на импорт продукции, находящейся под карантинным контролем, средств защиты растений и агрохимикатов.

Кроме того, в проекте прописаны положения, касающиеся подтверждения соответствия фитосанитарным требованиям стран-импортеров в международной торговле растениями и продукцией растениеводства, в том числе создание зон, производственных участков или производственных объектов, свободных от вредных организмов.