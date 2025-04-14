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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
Новость дня
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Венгрия снова против

17:45 487

Венгрия выступает против военных планов Европейского союза (ЕС), в том числе выделения 40 миллиардов евро на поставки вооружений Украине и направления на ее территорию военных советников. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не поддерживали и не будем поддерживать в дальнейшем никаких провоенных предложений. (...) Мы не отправим ни одной единицы вооружений и ни одного солдата в Украину, даже если он будет называться советником», — сказал дипломат.

Однако, подчеркнул он, страны ЕС могут сделать это только на добровольной основе, потому что Венгрия ранее не поддержала такое предложение, которое требует консенсуса среди всех членов сообщества. «Обязательного платежного механизма не создано», — уточнил министр.

Кроме того, «они хотят направить военных советников в Киев в рамках миссии, которая ранее была сформирована для обучения украинских солдат». «Венгрия осталась в стороне от этой миссии и выдвинула основное условие, что такая миссия может действовать только за пределами территории Украины», - напомнил Сийярто, добавив, что считает направление военных советников в Украину красной чертой, пересечение которой ведет к распространению военного конфликта в направлении Европы.

«Существует серьезная угроза эскалации войны», - предупредил глава МИД.

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