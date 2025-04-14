Прокурор потребовал для Атамбаева 11 лет

В Кыргызстане гособвинение запросило до 11 лет лишения свободы фигурантам дела о событиях в селе Кой-Таш, сообщает агентство 24.kg . Дело рассматривается в Первомайском районном суде Бишкека.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его экс-телохранителя Каната Сагымбаева прокуратура требует приговорить к 11 годам лишения свободы, бывшего депутата Равшана Жээнбекова, экс-советника Атамбаева Фарида Ниязова и сторонника Атамбаева Фархата Баабиева – к 10 годам лишения свободы.

Бывшим депутатам Асель Кодурановой и Ирине Карамушкиной, а также экс-пресс-секретарю Атамбаева Кундуз Жолдубаевой гособвинение просит назначить пробацию без указания срока.

Напомним, что 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана и представители МВД почти сутки штурмовали резиденцию Атамбаева, чтобы доставить экс-президента на допрос по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. В итоге Атамбаев был задержан, в ходе столкновений один человек погиб, еще 175 пострадали.

Атамбаева обвинили в убийстве, организации беспорядков, угрозах представителям власти, незаконном обороте оружия, воспрепятствовании следствию, захвате заложников, покушении на убийство, а также в нескольких эпизодах коррупции – в частности, в незаконном приобретении земельных участков в Кой-Таше, где он построил себе резиденцию.

В июне 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении Батукаева. В марте 2022 года Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции, а в феврале 2023 года суд разрешил ему выехать на лечение за границу. После этого Атамбаев не возвращался в Кыргызстан.