USD 1.7000
EUR 1.9326
RUB 2.0400
Подписаться на уведомления
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
Новость дня
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Прокурор потребовал для Атамбаева 11 лет

17:51 323

В Кыргызстане гособвинение запросило до 11 лет лишения свободы фигурантам дела о событиях в селе Кой-Таш, сообщает агентство 24.kg. Дело рассматривается в Первомайском районном суде Бишкека.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его экс-телохранителя Каната Сагымбаева прокуратура требует приговорить к 11 годам лишения свободы, бывшего депутата Равшана Жээнбекова, экс-советника Атамбаева Фарида Ниязова и сторонника Атамбаева Фархата Баабиева – к 10 годам лишения свободы.

Бывшим депутатам Асель Кодурановой и Ирине Карамушкиной, а также экс-пресс-секретарю Атамбаева Кундуз Жолдубаевой гособвинение просит назначить пробацию без указания срока.

Напомним, что 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана и представители МВД почти сутки штурмовали резиденцию Атамбаева, чтобы доставить экс-президента на допрос по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. В итоге Атамбаев был задержан, в ходе столкновений один человек погиб, еще 175 пострадали.

Атамбаева обвинили в убийстве, организации беспорядков, угрозах представителям власти, незаконном обороте оружия, воспрепятствовании следствию, захвате заложников, покушении на убийство, а также в нескольких эпизодах коррупции – в частности, в незаконном приобретении земельных участков в Кой-Таше, где он построил себе резиденцию.

В июне 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении Батукаева. В марте 2022 года Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции, а в феврале 2023 года суд разрешил ему выехать на лечение за границу. После этого Атамбаев не возвращался в Кыргызстан.

Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
17:37 823
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо горячая тема
16:11 2668
Имамоглу остался под арестом
Имамоглу остался под арестом
17:27 660
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
17:03 1063
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
17:26 891
Невелик выбор: Трамп или Мадуро
Невелик выбор: Трамп или Мадуро по ту сторону океана
14:54 1719
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху известный военный эксперт Арье Зайден комментирует для haqqin.az
04:11 5061
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе заявление Минобороны
15:55 2844
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией заявили в МИД и Кремле
15:51 1245
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
15:34 2155
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
15:19 2855

ЭТО ВАЖНО

Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
17:37 823
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо горячая тема
16:11 2668
Имамоглу остался под арестом
Имамоглу остался под арестом
17:27 660
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
17:03 1063
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
17:26 891
Невелик выбор: Трамп или Мадуро
Невелик выбор: Трамп или Мадуро по ту сторону океана
14:54 1719
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху известный военный эксперт Арье Зайден комментирует для haqqin.az
04:11 5061
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе заявление Минобороны
15:55 2844
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией заявили в МИД и Кремле
15:51 1245
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
Было «совещание командного состава»: в России подтвердили, что нанесли удар по Сумам
15:34 2155
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
Глава Пентагона: Китай может потопить все американские авианосцы за 20 минут
15:19 2855
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться