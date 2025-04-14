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Кэти Перри и невеста Безоса слетали в космос

17:56 374

Ракета New Shepard компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Безосу, запущена со стартовой площадки Corn Ranch в Техасе. В 11-й суборбитальный коммерческий полет отправился полностью женский экипаж. Предполагается, что полет продолжится около 10 минут.

В состав экипажа вошли певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, писательница и ученый-исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и руководитель миссии Лорен Санчес — невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Предполагается, что через две минуты и 40 секунд после старта ракета-носитель отделится от капсулы экипажа. Затем последняя продолжит движение и достигнет высоты 100 км. Это условная граница между земной атмосферой и космосом. В общей сложности капсула с космическими туристами будет находиться на высшей точке полета около трех минут.

New Shepard — это многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов, который полностью управляется бортовыми компьютерами, без участия пилотов или наземных служб. Состоит из ракеты-носителя и капсулы с экипажем, в которой могут разместиться максимум шесть человек. Получил название в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам одним из первых слетал на корабле New Shepard в суборбитальный полет 20 июля 2021 года. Blue Origin он создал в 2000 году, а первые прототипы New Shepard появились в середине 2000-х. Успешный запуск ракеты состоялся в 2015 году.

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