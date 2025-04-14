Саудовская Аравия выплатит долг Сирии

Сирия должна организации около $15 млн, которые необходимо вернуть, прежде чем банк сможет одобрить гранты на реконструкцию страны, пострадавшей от продолжительной гражданской войны, и предоставить другие формы помощи.

Саудовская Аравия планирует выплатить долги Сирии Всемирному банку, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.

Новые власти Сирии испытывают дефицит иностранной валюты, а разработанный ранее план погашения долгов за счет замороженных за рубежом активов не был реализован, сообщают два источника. Также собеседники Reuters утверждают, что представители Всемирного банка уже обсудили предоставление финансирования для восстановления энергосистемы страны и для поддержки выплаты зарплат работникам госсектора.

В конце апреля сирийская делегация отправится в Вашингтон на ежегодные заседания Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Это будет первый официальный визит сирийских чиновников в США после свержения режима Башара Асада в декабре прошлого года. Практически все американские санкции, введенные против Сирии при прежней власти, остаются в силе.

Саудовская Аравия впервые выразила готовность оказать финансовую помощь новым властям Сирии, отмечает Reuters. Представитель Минфина Саудовской Аравии не подтвердил, но и не опроверг информацию о планах Эр-Рияда погасить сирийские долги.