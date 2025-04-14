Европа готовит новый пакет санкций против России

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Европейский союз разрабатывает 17-й пакет санкций в отношении России из-за войны в Украине и планирует утвердить его в мае.

«Очевидно, что мы работаем над 17-м пакетом санкций, который охватит теневой флот и другие элементы, чтобы внести его в повестку Совета ЕС в мае», — сказала она.

На вопрос журналистов, будет ли новый пакет включать запрет на поставки сжиженного природного газа из РФ, Каллас ответила: «Сейчас идут дискуссии, но, как вы знаете, для введения санкций необходимо согласие всех 27 стран. По моему мнению, необходимо принять как можно более мощный пакет санкций».

Последний, 16-й по счёту, пакет экономических и индивидуальных санкций против России Евросоюз ввёл 24 февраля 2025 года.