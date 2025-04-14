Противовес параду Путина. Зеленский зовёт лидеров ЕС в Киев на 9 мая

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров стран Европейского союза посетить Киев 9 мая — в день, когда в Москве традиционно проходит военный парад.

По данным издания, приглашение было передано министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой во время встречи с главами МИД ЕС в Люксембурге. Цель — продемонстрировать единство Запада на фоне продолжающейся войны и противопоставить встречу в Киеве военной демонстрации в Москве.

Отдельно Зеленский рассчитывает принять в Киеве лидеров так называемой "коалиции желающих", чтобы обсудить будущие гарантии безопасности Украины в случае прекращения огня с Россией. США не входят в эту инициативу.

Среди возможных гостей — будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Переговоры о визитах европейских лидеров в Киев на начало мая продолжаются, сообщили Politico два представителя ЕС.

В это же время Россия готовится к масштабному параду в Москве по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Кремль направил приглашения лидерам Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии. США и большинство стран ЕС в списке не значатся.

Кандидатам на вступление в ЕС из стран Западных Балкан рекомендовано отказаться от участия в параде.