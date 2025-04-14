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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Трамп назвал войну в Украине «войной Байдена»

18:54 836

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной стала результатом действий бывшего президента США Джо Байдена.

По словам Трампа, он не имеет отношения к этому конфликту и был бы в состоянии предотвратить его, если бы оставался на посту президента. Он подчеркнул, что за четыре года его срока не было никаких проблем, связанных с этим вопросом, а президент Путин и другие мировые лидеры уважали его руководство.

«Это война Байдена, а не моя. Я не имел отношения к её началу, но я усердно работаю над тем, чтобы прекратить смерть и разрушение», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп также утверждал, что если бы президентские выборы в 2020 году не были «сфальсифицированы», войны, вероятно, удалось бы избежать.

«Президент [Владимир] Зеленский и нечистый на руку Джо Байден проделали совершенно ужасную работу, позволив этому абсурду начаться», - добавил хозяин Белого дома.

Он отметил, что существует множество способов как был бы предотвращён этот конфликт, но теперь, по его мнению, самое важное — остановить его как можно скорее.

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