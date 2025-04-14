Асадов встретился с Абрудя

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-румынских отношений, основанных на стратегическом партнерстве.

Кроме того, был отмечен высокий уровень политического диалога, подчеркнуто значение взаимных визитов глав государств и на других уровнях с точки зрения расширения связей. Констатирована важность успешного сотрудничества и взаимной поддержки двух стран в рамках международных организаций.

Коснувшись межпарламентского сотрудничества, стороны подчеркнули значение взаимных визитов на парламентском уровне, а также деятельности групп дружбы в законодательных органах двух стран.

С удовлетворением говорилось о расширении сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, транспортной, гуманитарной сферах, в области зеленой энергии, оказания государственных услуг и др.

В то же время были обсуждены перспективы сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.