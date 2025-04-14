Брюссель отложил ответ Вашингтону

Европейский союз на три месяца замораживает ранее запланированные ответные пошлины на американские товары. Такое решение принято вскоре после того, как президент США Дональд Трамп отложил свои тарифы на аналогичный срок.

Как заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюссель хочет дать шанс переговорам и демонстрирует готовность к диалогу.

Решение ЕС последовало всего через день после одобрения более высоких тарифов на продукцию из США — это была ответная мера на введённые ранее пошлины на сталь и алюминий со стороны Вашингтона.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз не отказывается от своей позиции: если переговоры не приведут к приемлемым результатам, ответные меры будут возобновлены.

При этом американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и экспорт автомобилей, а также минимум 10% на другие категории товаров остаются в силе.