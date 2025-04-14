USD 1.7000
EUR 1.9326
RUB 2.0400
Подписаться на уведомления
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
Новость дня
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Брюссель отложил ответ Вашингтону

19:31 367

Европейский союз на три месяца замораживает ранее запланированные ответные пошлины на американские товары. Такое решение принято вскоре после того, как президент США Дональд Трамп отложил свои тарифы на аналогичный срок.

Об этом сообщает портал Yieh.com.

Как заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюссель хочет дать шанс переговорам и демонстрирует готовность к диалогу.

Решение ЕС последовало всего через день после одобрения более высоких тарифов на продукцию из США — это была ответная мера на введённые ранее пошлины на сталь и алюминий со стороны Вашингтона.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз не отказывается от своей позиции: если переговоры не приведут к приемлемым результатам, ответные меры будут возобновлены.

При этом американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и экспорт автомобилей, а также минимум 10% на другие категории товаров остаются в силе.

Армения предлагает Азербайджану выбрать
Армения предлагает Азербайджану выбрать
20:01 200
Трамп назвал войну в Украине «войной Байдена»
Трамп назвал войну в Украине «войной Байдена»
18:54 837
Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
17:37 2243
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо горячая тема
16:11 4071
Имамоглу остался под арестом
Имамоглу остался под арестом
17:27 1408
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
17:03 1990
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
17:26 1988
Невелик выбор: Трамп или Мадуро
Невелик выбор: Трамп или Мадуро по ту сторону океана
14:54 2065
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху известный военный эксперт Арье Зайден комментирует для haqqin.az
04:11 5301
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе заявление Минобороны
15:55 3869
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией заявили в МИД и Кремле
15:51 1675

ЭТО ВАЖНО

Армения предлагает Азербайджану выбрать
Армения предлагает Азербайджану выбрать
20:01 200
Трамп назвал войну в Украине «войной Байдена»
Трамп назвал войну в Украине «войной Байдена»
18:54 837
Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
Бывший сотрудник Госфонда сел на долгий срок
17:37 2243
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо горячая тема
16:11 4071
Имамоглу остался под арестом
Имамоглу остался под арестом
17:27 1408
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
В Иране заговорили о «стратегических отношениях с Арменией»
17:03 1990
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
«Еврейская Пасха, или От Красной Слободы до Вашингтона»
17:26 1988
Невелик выбор: Трамп или Мадуро
Невелик выбор: Трамп или Мадуро по ту сторону океана
14:54 2065
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху
Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху известный военный эксперт Арье Зайден комментирует для haqqin.az
04:11 5301
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе
Азербайджанские военные не стреляли по центру культуры в Ханазахе заявление Минобороны
15:55 3869
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией
Россия готова восстановить дипотношения с Грузией заявили в МИД и Кремле
15:51 1675
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться