Посол Сирии запросил убежище в России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Посол Сирии в России Башар Джаафари подал заявку на убежище в России.

Ранее Министерство иностранных дел Сирии приняло решение сменить посла в Москве. Как отметил координатор по связям со СМИ сирийского МИД Абдулла Аль-Хаки, ведомство решило перевести послов Сирии в Москве и Эр-Рияде в центральное управление в Дамаске.

Аль-Хаки добавил, что на пост нового посла в Москве рассматриваются несколько кандидатов, и имя нового главы дипмиссии будет объявлено позднее.