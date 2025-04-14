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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Франция призвала уничтожить экономику России

19:57 203

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, призвал Европейский Союз ввести против России «самые тяжелые санкции».

Это заявление было сделано на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Барро также отметил, что США, которые приложили значительные усилия для достижения прекращения огня, могут использовать «готовые» санкции, чтобы «заставить» Россию «сесть за стол переговоров».

«Я призываю ЕС принять наиболее жёсткие санкции против России, чтобы истощить её экономику и не дать ей подпитывать военные усилия». — заявил Жан-Ноэль Барро.

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