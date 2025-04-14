Франция призвала уничтожить экономику России

Это заявление было сделано на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Барро также отметил, что США, которые приложили значительные усилия для достижения прекращения огня, могут использовать «готовые» санкции, чтобы «заставить» Россию «сесть за стол переговоров».

«Я призываю ЕС принять наиболее жёсткие санкции против России, чтобы истощить её экономику и не дать ей подпитывать военные усилия». — заявил Жан-Ноэль Барро.