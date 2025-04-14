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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Армения предлагает Азербайджану выбрать

20:01 214

Армения допускает возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном как на границе, так и в одной третьих стран.

Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Мы считаем, что теперь можно немедленно приступить к консультациям по определению места, времени и точной даты подписания соглашения. Это может быть граница Армении и Азербайджана, это может быть любая третья страна, которая будет приемлема как для Еревана, так и для Баку. Все это может стать предметом обсуждения", - отметил он.

Ранее А.Мирзоян в рамках Анталийского дипломатического форума заявлял, что главная цель в контексте развития двусторонних отношений - найти место и день подписания мирного соглашения.

Напомним, что 13 марта Азербайджан и Армения согласовали текст мирного соглашения. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения.

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