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Трамп убивает спрос на нефть

20:19 871

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогнозы роста мирового спроса на нефть на 2025 и 2026 годы из-за таможенной политики президента США Дональда Трампа, что сдерживает потребление.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно новому отчету из секретариата ОПЕК, ожидаемый рост спроса на нефть в обоих годах снижен примерно на 100 тысяч баррелей в день и теперь составляет 1,3 миллиона баррелей в день - то есть около 1% в год.

Однако даже после снижения эти цифры значительно выше прогнозов других игроков рынка. Например, Энергетическое информационное управление США на прошлой неделе сократило свою оценку роста спроса на 2025 год на 30% - до 900 тысяч баррелей в день. Goldman Sachs прогнозирует еще более скромный рост - всего на 500 тысяч баррелей в день.

На этом фоне Саудовская Аравия, лидер ОПЕК, использует ситуацию на рынке для продвижения своих целей. Она подталкивает организацию и ее союзников ускорить запланированное увеличение добычи, чтобы снизить цены на нефть и заставить "непокорных" участников придерживаться квот.

Сейчас фьючерсы на нефть в Лондоне торгуются на уровне около $65 за баррель.

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