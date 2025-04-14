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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Трамп может спрятать пряник и достать кнут

20:53 1069

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов в случае необходимости действовать жёстко в отношении Ирана, включая нанесение ударов по его ядерным объектам.

Об этом он сообщил журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

«Всё очень просто. У них (Ирана — прим.) не может быть ядерного оружия, и они должны действовать быстро [в ведении переговоров с США], потому что уже близки к тому, чтобы получить его, — и у них его не будет. И если нам придётся сделать что-то очень жёсткое, мы это сделаем», — подчеркнул Трамп.

На уточняющий вопрос, подразумевают ли эти меры удары по ядерным объектам Ирана, он ответил: «Конечно».

12 апреля в Омане прошли переговоры между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Маската. Иран представлял глава МИД Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стивен Уиткофф. По данным МИД Исламской Республики, встреча прошла конструктивно и в спокойной атмосфере. Уиткофф и Арагчи даже пообщались лично несколько минут в присутствии министра иностранных дел Омана. Второй раунд переговоров намечен на 19 апреля.

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