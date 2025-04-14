Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют…

Традиционное соперничество Турции и Греции, затрагивающее, в основном, военно-политическую сферу, за последние годы распространилось на еще одну область — туризм, являющийся одним из ключевых секторов экономик обеих стран. Высокая инфляция, ухудшение инвестиционного и бизнес-климата, а также рост политической напряженности в Турции затронули и туристическую отрасль. Как пишет портал Travel and Tour World, турецкие эксперты предупреждают, что в этом году число клиентов на популярных курортах страны может сократиться еще больше. По их словам, Турция теряет имидж самой популярной туристической страны региона, а ее место постепенно занимают Греция и Египет.

По словам одного из представителей турецкого туристического сектора, страна готовится к обострению конкуренции со стороны других направлений, стремящихся перетянуть к себе гостей из-за рубежа. Отметим, что сообщения об опустевших курортах в Турции стали появляться уже в прошлом году, когда рядовые турки, ощутив последствия высокой инфляции в стране, отправились на отдых в соседнюю Грецию, предложившую для их привлечения специальную визовую программу. Хамит Кюк, ведущий консультант Ассоциации турецких туристических агентств, отметил, что, по мере приближения летнего туристического сезона, другие страны, в частности Египет, в попытке перехватить поток отдыхающих могут последовать примеру Греции. Кюк подчеркнул, что высокая инфляция изменила динамику туристических маршрутов по Средиземноморью, сделав цены на отдых в Турции менее конкурентоспособными по сравнению с традиционными направлениями.

В материале англоязычной службы издания Deutsche Welle также отмечается, что все больше турецких граждан выбирают Грецию не только в целях туризма, но и как объект инвестиций. Даже несмотря на то, что Греция, опасаясь возможной агрессии со стороны Турции, увеличивает военные расходы и тратит сегодня на оборону 3 процента ВВП, отношение к туркам в этой стране остается по-прежнему радушным, особенно, если они приезжают как туристы или инвесторы. На этом фоне фиксируется массовый приток турецких граждан на восточные острова Эгейского моря. В 2024 году более полутора миллионов пассажиров из Турции, то есть почти в два раза больше, чем в предыдущем году, посетили на паромах греческие острова. Этому способствуют географическая близость, значительно более низкие по сравнению с турецкими курортами цены, а также упрощенный визовый режим, введенный греческими властями для граждан Турции. Параллельно на турецких курортах из-за высокой инфляции наблюдается резкий рост цен и снижение качества обслуживания.

Следует отметить, что путь на пароме из турецкого района Бодрум до ближайшего греческого острова Лерос в Эгейском море занимает всего час. А вот чтобы добраться до Лероса из материковой части Греции, требуется 10 часов. Именно поэтому греческое правительство решило упростить для турецких граждан визовый режим, что привело к настоящему туристическому наплыву. На протяжение лета тысячи турок ежедневно отправляются отдыхать на греческие острова. А многие из них из-за заметно более низких по сравнению с Турцией цен на недвижимость приобретают там жилье. С тех пор, как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали в 2023 году соглашение об упрощенной выдаче туристических виз для десяти греческих островов Эгейского моря, эти места стали для рядовых турок одними из наиболее посещаемых. Причем не только в летние месяцы. К примеру, тысячи турецких граждан решили в конце марта отметить праздник Ид аль-Фитр, завершающий Рамазан, именно на греческих островах. Процветает не только туризм, но и турецкие инвестиции в Греции. И хотя их общий объем в 2024 году оставался относительно скромным — 485 миллионов евро (для сравнения, в том же году германские инвестиции составили 6,8 миллиарда евро), Центральный банк Турции, тем не менее, отмечает, что с 2022 года объем турецких инвестиций в Грецию вырос в десять раз.