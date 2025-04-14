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Анар Алиев рассказал об успехах

Отдел информации
21:15 297

В Агентстве DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения, состоялась встреча с делегацией Международной организации труда (МОТ) во главе с генеральным директором Жильбером Унгбо. До встречи делегация ознакомилась с работой Центра DOST № 1 и предоставляемыми там услугами. Для гостей были организованы презентации по концепции DOST и цифровым сервисам министерства.

На встрече министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев проинформировал делегацию о социальных реформах, проводимых в стране за последние годы по поручению президента Ильхама Алиева. Министр отметил, что успехи этих реформ получили высокую международную оценку и были удостоены более 200 наград.

Он подчеркнул, что в процессе социальных реформ особое внимание уделяется активному сотрудничеству с МОТ. Азербайджан ратифицировал 59 конвенций этой организации, включая 9 фундаментальных и 4 приоритетные, и в настоящее время рассматривает возможность ратификации еще трех. Алиев сообщил, что между Азербайджаном и МОТ успешно реализованы две Программы достойного труда, и уже подготовлен проект очередной программы.

Также было упомянуто о продуктивных обсуждениях по справедливому переходу, проведенных совместно с МОТ в рамках COP29, прошедшей в ноябре прошлого года в Баку. Отмечено значение Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС), начавшего работу в 2023 году в Баку, в развитии сотрудничества между странами-членами ОИС в сфере труда, занятости и социальной защиты. Было подчеркнуто значение подписанного в сентябре прошлого года соглашения о сотрудничестве между МОТ и этим Центром.

Было отмечено, что в 2020 году Азербайджан самостоятельно освободил свои территории от оккупации, продолжавшейся 30 лет, тем самым восстановив свою территориальную целостность, историческую справедливость и обеспечив выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. К сожалению, более 12 процентов территории Азербайджана было заминировано армянской стороной: страна входит в пятерку наиболее загрязненных минами государств мира. После Второй Карабахской войны число жертв мин в Азербайджане достигло 388 человек.

Была доведена до сведения делегации информация о широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции в освобожденных территориях в рамках концепций «умный город» и «умное село», а также об активных программах занятости, реализуемых для возвращающихся в родные края граждан в рамках Программы «Великое возвращение».

Жильбер Унгбо выразил положительные впечатления от визита в Азербайджан и отметил, что стал свидетелем стремительного развития страны. Он выразил удовлетворение расширяющимся сотрудничеством между Азербайджаном и МОТ. Глава МОТ подчеркнул, что организация с интересом следит за социальными реформами в Азербайджане и широким внедрением инновационных решений в сфере труда и занятости, отметив важность устойчивости этих реформ в соответствии с современными вызовами.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и МОТ, а также проведен обмен мнениями по расширению совместной работы в новых направлениях.

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