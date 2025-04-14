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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

ЕС пригрозил за участие в параде в Москве

21:40 313

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что участие стран-кандидатов в мероприятиях 9 мая в Москве будет воспринято крайне негативно.

«Мы ясно дали понять: ни одна страна, претендующая на вступление в ЕС, не должна участвовать в параде 9 мая, пока Россия ведёт полномасштабную войну в Европе», — сказала Каллас на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС.

Она подчеркнула, что любое участие в празднованиях в Москве не соответствует европейским ценностям и не останется без последствий.

Также Каллас призвала страны ЕС и институты чаще посещать Киев:

«Это важно, чтобы продемонстрировать солидарность и нашу поддержку Украине. Мы всегда ищем возможности для визитов».

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже сообщила, что странам-кандидатам с Западных Балкан уже направлены чёткие сигналы — от участия в московском параде следует воздержаться.

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