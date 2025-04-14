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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
Новость дня
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

34 дня отказа. Предложение перемирия остается без ответа

21:59 1335

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже более месяца игнорирует предложение о полном прекращении огня и продолжает ведение боевых действий по всей линии фронта.

"34 дня назад Украина положительно ответила на предложение США о полном и безусловном прекращении огня — об остановке всех ударов, подобных тем, что были нанесены по Сумам, Кривому Рогу, Днепру, Купянску, Бериславу и другим городам. Но за это время Россия демонстрирует откровенный отказ от прекращения огня. Путин по-прежнему сосредоточен на продолжении войны", — заявил президент.

По словам Зеленского, российские пропагандисты активно внушают аудитории, что дипломатия якобы не принесёт результатов, и причина этого — уверенность Кремля в своей безнаказанности.

"Если не будет достаточно сильного давления на Россию, они продолжат делать то, к чему привыкли — вести войну", — добавил он.

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