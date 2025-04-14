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Али Асадов рассказал гендиректору МОТ о социальных пакетах и многом другом

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Отдел информации
21:58 414

14 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Международной организации труда (МОТ) во главе с генеральным директором Жилбером Унгбо. Как сообщили в Кабмине, на встрече было выражено удовлетворение уровнем долгосрочного эффективного партнерства между Азербайджаном и Международной организацией труда.

Было подчеркнуто, что «улучшение социального благосостояния населения страны является главным приоритетом государственной политики». Премьер рассказал, что в рамках четырех пакетов социальных реформ за прошедший период «были достигнуты большие успехи в социальном обеспечении миллионов людей». Он добавил, что «пятый пакет социальных реформ, реализация которого была начата в январе текущего года, охватывает 3 миллиона человек».

Было сообщено о последовательных реформах, «проводимых в Азербайджане в направлении повышения производительности труда, совершенствования системы трудовых прав на основе прогрессивных международных норм, предотвращения неформальной занятости, расширения программ занятости».

На встрече были рассмотрены вопросы, стоящие на повестке партнерства между Азербайджаном и МОТ, обсуждены перспективы развития сотрудничества.

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