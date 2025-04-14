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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Договорняк: «Ты мне Тайвань, а я тебе Батуми»

слово публицисту
Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az
22:08 2240

Совершенно внезапно, как удар по голове чугунной сковородой, 20 января 2025 года, то есть после инаугурации Дональда Трампа, политически ангажированные граждане Южного Кавказа и Центральной Азии проснулись в новой реальности.

Точнее, в сюрреалистическом кошмаре, который еще вчера считался невозможным, а сегодня стал повседневностью.

Да, дамы и господа, — Америка может сдать нас России. Не продать, не обменять, не подсунуть в виде приложения к какому-нибудь соглашению, а тупо сдать со всеми потрохами. Как мешок картошки на обочине истории.

И вы это прекрасно понимаете.

Мы пыль на глобусе, если смотреть из кабинета Белого дома образца 2025 года. Наши интересы никому не интересны. И нас не продают, а просто вычеркивают

До 20 января ЭТО даже не обсуждалось. Потому что выглядело, как бред, как пощечина здравому смыслу. Кто, скажите, всерьёз мог представить себе новый пакт Молотова-Трампа — договорняк в духе "Ты мне Тайвань, а я тебе - Батуми"?

Но теперь, увы, это не гипотеза, а возможный сценарий. Новая Ялта, новый передел мира. Постсоветские страны — жирный кусок на столе геополитических обжор. А Кремль, наученный горьким опытом горбачевской перестройки, в этот раз зачистит все поле по-взрослому. Так, что Буча покажется тренировочным лагерем. Мыслящая часть общества — в эмиграции. Средний класс — вымрет. А в родных степях и долинах останется только государственный фольклор - флаг, гимн и портрет лидера на стене.

Америка?

Да, спасибо, была когда-то гарантом ценностей, прав человека, демократии и прочей «евроатлантической чепухи».

Но теперь у руля Трамп - апологет изоляционизма, обуреваемый манией «Америка прежде всего».

Кремль, наученный горьким опытом горбачевской перестройки, в этот раз зачистит все поле по-взрослому

В переводе на человеческий это значит: "Только Америка! А остальным, пожалуйста, удачи. Особенно вам, там, в Гурджани и Ташкенте."

История повторяется не как фарс, а как рецидив пофигизма. После Первой мировой Америка уже уходила в скорлупу изоляционизма, однако Вторая мировая силой вытащила её оттуда. Но сейчас нет ни Перл-Харбора, ни Гитлера. Есть только Путин и Си — два тигра на коротком геополитическом поводке, которые вряд ли готовы повязать себе на шею белые платки японских камикадзе. А значит, США могут расслабиться, сварить себе кофе и сдать нас оптом без страха и угрызений совести.

Срединный коридор?

Ах, да! Это же наше всё — азиатские ресурсы, транзит, газ, нефть, зеленая энергия…

Но внимание: если Москва (не приведи Господь!) поставит в Грузии нужное ей правительство, то этот коридор можно будет переименовать в "ФСБ-экспресс".

Мы, независимые государства, образовавшиеся на постсоветском пространстве, - не стратегический актив. Мы пыль на глобусе, если смотреть из кабинета Белого дома образца 2025 года

После чего все наши «энергонезависимые» маршруты превратятся в бутафорию, а независимость — в воспоминание.

И знаете, что самое трагикомичное?

Ещё вчера, при Байдене, Запад бы рвал на себе рубаху, орал бы про ценности, звонил в Тбилиси и Усть-Каменогорск, чтобы помешать реваншистам.

А сегодня Европа будет «глубоко обеспокоена», а Америка просто умоет руки, как один знакомый исторический персонаж по имени Понтий Пилат.

Уважаемые сограждане, хватит строить иллюзии!

Мы, независимые государства, образовавшиеся на постсоветском пространстве,- не стратегический актив. Мы пыль на глобусе, если смотреть из кабинета Белого дома образца 2025 года.

Наши интересы никому не интересны. И нас не продают, а просто вычеркивают.

Вспомните сцену из "Ивана Васильевича…":

- «Кемскую волость?.. Да пусть забирают!».

Вот и всё. Новая геополитика — это старая комедия. Только теперь не смеёмся. Ибо теперь мы герои трагедии.

Кто считает, что это невозможно, пусть первым бросит камень.

А остальные — готовьтесь…

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