Договорняк: «Ты мне Тайвань, а я тебе Батуми»

Совершенно внезапно, как удар по голове чугунной сковородой, 20 января 2025 года, то есть после инаугурации Дональда Трампа, политически ангажированные граждане Южного Кавказа и Центральной Азии проснулись в новой реальности. Точнее, в сюрреалистическом кошмаре, который еще вчера считался невозможным, а сегодня стал повседневностью. Да, дамы и господа, — Америка может сдать нас России. Не продать, не обменять, не подсунуть в виде приложения к какому-нибудь соглашению, а тупо сдать со всеми потрохами. Как мешок картошки на обочине истории. И вы это прекрасно понимаете.

До 20 января ЭТО даже не обсуждалось. Потому что выглядело, как бред, как пощечина здравому смыслу. Кто, скажите, всерьёз мог представить себе новый пакт Молотова-Трампа — договорняк в духе "Ты мне Тайвань, а я тебе - Батуми"? Но теперь, увы, это не гипотеза, а возможный сценарий. Новая Ялта, новый передел мира. Постсоветские страны — жирный кусок на столе геополитических обжор. А Кремль, наученный горьким опытом горбачевской перестройки, в этот раз зачистит все поле по-взрослому. Так, что Буча покажется тренировочным лагерем. Мыслящая часть общества — в эмиграции. Средний класс — вымрет. А в родных степях и долинах останется только государственный фольклор - флаг, гимн и портрет лидера на стене. Америка? Да, спасибо, была когда-то гарантом ценностей, прав человека, демократии и прочей «евроатлантической чепухи». Но теперь у руля Трамп - апологет изоляционизма, обуреваемый манией «Америка прежде всего».

В переводе на человеческий это значит: "Только Америка! А остальным, пожалуйста, удачи. Особенно вам, там, в Гурджани и Ташкенте." История повторяется не как фарс, а как рецидив пофигизма. После Первой мировой Америка уже уходила в скорлупу изоляционизма, однако Вторая мировая силой вытащила её оттуда. Но сейчас нет ни Перл-Харбора, ни Гитлера. Есть только Путин и Си — два тигра на коротком геополитическом поводке, которые вряд ли готовы повязать себе на шею белые платки японских камикадзе. А значит, США могут расслабиться, сварить себе кофе и сдать нас оптом без страха и угрызений совести. Срединный коридор? Ах, да! Это же наше всё — азиатские ресурсы, транзит, газ, нефть, зеленая энергия… Но внимание: если Москва (не приведи Господь!) поставит в Грузии нужное ей правительство, то этот коридор можно будет переименовать в "ФСБ-экспресс".