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Евросоюз подготовит план отказа от российского топлива

22:30 538

Европейская комиссия собирается объявить подробную стратегию по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа уже 6 мая, пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Евросоюз обязался отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Тем не менее, Еврокомиссия отложила публикацию своей «дорожной карты» по постепенному отказу от нефти и газа из РФ. Изначально опубликовать документ планировали в прошлом месяце.

В агентстве подчеркнули, что публикацию плана отложили из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС. Источники рассказали журналистам, что торговля энергоресурсами может стать фактором на торговых переговорах между Евросоюзом и Вашингтоном.

Журналисты напомнили, что поставки российского трубопроводного газа сократились с 2022 года, а ЕС увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году. Тогда Евросоюз все еще получал 19% от общего объема газа и СПГ из России.

Более того, ЕС еще не вводил санкции на импорт российского газа. Ограничения вводились только против российской нефти.

В агентстве добавили, что Венгрия регулярно обещает блокировать любые санкции ЕС против российской энергетики. Другие страны также не поддерживают введение новых санкций до того, как Евросоюз обеспечит альтернативные поставки.

Журналисты отметили, что Еврокомиссия не уточнила, какие инструменты будут предложены для ускорения процесса отказа от российских энергоносителей. В агентстве считают, что полный отказ от российского газа означал бы увеличение закупок ЕС у поставщиков, включая США.

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