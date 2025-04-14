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Дети украинских защитников в Азербайджане

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В Азербайджан прибыла девятая группа украинских детей — детей военнопленных, пропавших без вести и погибших защитников Украины.

Как сообщает haqqin.az, детей встретили сотрудники посольства во главе с послом Украины Юрием Гусевым и председателем рабочей группы по межпарламентским связям «Украина — Азербайджан», депутатом Алибалой Магеррамзаде.

Дети пройдут реабилитацию в санатории города Губа, смогут открыть для себя красоту азербайджанской культуры и посетить достопримечательности Баку.

Визиты украинских детей в Азербайджан не только укрепляют двусторонние отношения между нашими странами, но и дарят детям уникальную возможность познакомиться с богатой культурой азербайджанского народа.

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