Дети украинских защитников в Азербайджане

В Азербайджан прибыла девятая группа украинских детей — детей военнопленных, пропавших без вести и погибших защитников Украины.
Как сообщает haqqin.az, детей встретили сотрудники посольства во главе с послом Украины Юрием Гусевым и председателем рабочей группы по межпарламентским связям «Украина — Азербайджан», депутатом Алибалой Магеррамзаде.
April 14, 2025
Дети пройдут реабилитацию в санатории города Губа, смогут открыть для себя красоту азербайджанской культуры и посетить достопримечательности Баку.
Визиты украинских детей в Азербайджан не только укрепляют двусторонние отношения между нашими странами, но и дарят детям уникальную возможность познакомиться с богатой культурой азербайджанского народа.