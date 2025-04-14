Европе грозит катастрофа из-за пошлин Трампа против Китая

Китай уже много лет представляет экономический вызов для Европы, однако после введения значительных пошлин против Пекина со стороны администрации президента США Дональда Трампа ситуация может стать критической.

Китай производит широкий спектр недорогих товаров — от электромобилей и бытовой техники до игрушек и стали. Ранее большая часть этих товаров поставлялась на американский рынок. Теперь в Европе растут опасения, что из-за переориентации экспорта китайская продукция начнет демпинговать на европейских рынках, ослабляя местную промышленность в таких странах, как Франция, Германия и Италия.

«Проблема избыточных мощностей возникла давно, но теперь она дошла и до европейских столиц. В Европе усиливается ощущение, что пришло время защищать собственные интересы», — отмечает Лиана Фикс, научный сотрудник Совета по международным отношениям в Вашингтоне.

Еще в прошлом году Германия выступила против повышения пошлин на китайские электромобили, опасаясь ответных мер со стороны Пекина в отношении автомобильной промышленности.

«Худший сценарий — это высокие американские пошлины, в то время как Китай заполняет европейский рынок», — подчеркивает Ноа Баркин, старший советник исследовательской группы Rhodium Group.

По его словам, такое развитие событий может стать «двойным ударом для европейской промышленности» — и это именно то, чего ЕС стремится избежать.

Руководство Евросоюза рассматривает Китай как системного соперника. Отношения между Брюсселем и Пекином в последние годы только ухудшались, в частности, из-за поддержки Китаем России в ее войне против Украины.

В Европейской комиссии подчеркивают, что «нынешние торговые отношения между ЕС и Китаем остаются несбалансированными». В заявлении также содержится намек на напряженность, возникшую во время визита комиссара ЕС по вопросам торговли Мароша Шефчовича в Пекин. Там говорится, что торговый дефицит между ЕС и Китаем «подпитывается незаконными субсидиями».