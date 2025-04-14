USD 1.7000
EUR 1.9326
RUB 2.0400
Подписаться на уведомления
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
Новость дня
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Европе грозит катастрофа из-за пошлин Трампа против Китая

23:10 364

Китай уже много лет представляет экономический вызов для Европы, однако после введения значительных пошлин против Пекина со стороны администрации президента США Дональда Трампа ситуация может стать критической.

Об этом сообщает The New York Times.

Китай производит широкий спектр недорогих товаров — от электромобилей и бытовой техники до игрушек и стали. Ранее большая часть этих товаров поставлялась на американский рынок. Теперь в Европе растут опасения, что из-за переориентации экспорта китайская продукция начнет демпинговать на европейских рынках, ослабляя местную промышленность в таких странах, как Франция, Германия и Италия.

«Проблема избыточных мощностей возникла давно, но теперь она дошла и до европейских столиц. В Европе усиливается ощущение, что пришло время защищать собственные интересы», — отмечает Лиана Фикс, научный сотрудник Совета по международным отношениям в Вашингтоне.

Еще в прошлом году Германия выступила против повышения пошлин на китайские электромобили, опасаясь ответных мер со стороны Пекина в отношении автомобильной промышленности.

«Худший сценарий — это высокие американские пошлины, в то время как Китай заполняет европейский рынок», — подчеркивает Ноа Баркин, старший советник исследовательской группы Rhodium Group.

По его словам, такое развитие событий может стать «двойным ударом для европейской промышленности» — и это именно то, чего ЕС стремится избежать.

Руководство Евросоюза рассматривает Китай как системного соперника. Отношения между Брюсселем и Пекином в последние годы только ухудшались, в частности, из-за поддержки Китаем России в ее войне против Украины.

В Европейской комиссии подчеркивают, что «нынешние торговые отношения между ЕС и Китаем остаются несбалансированными». В заявлении также содержится намек на напряженность, возникшую во время визита комиссара ЕС по вопросам торговли Мароша Шефчовича в Пекин. Там говорится, что торговый дефицит между ЕС и Китаем «подпитывается незаконными субсидиями».

Израиль сделал ХАМАС предложение
Израиль сделал ХАМАС предложение
23:28 73
Дети украинских защитников в Азербайджане
Дети украинских защитников в Азербайджане видео
23:02 612
США опять взялись за Йемен
США опять взялись за Йемен
22:45 470
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют…
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют… горячая тема
20:58 3474
Трамп едет к саудитам с большими подарками
Трамп едет к саудитам с большими подарками наша аналитика
13:43 4136
Али Асадов рассказал гендиректору МОТ о социальных пакетах и многом другом
Али Асадов рассказал гендиректору МОТ о социальных пакетах и многом другом фото
21:58 418
34 дня отказа. Предложение перемирия остается без ответа
34 дня отказа. Предложение перемирия остается без ответа
21:59 1340
Вахид Алекперов распродает активы
Вахид Алекперов распродает активы главное на этот час
17:24 6617
The Economist о роли Азербайджана в Среднем коридоре
The Economist о роли Азербайджана в Среднем коридоре все еще актуально
11:37 3105
Трамп может спрятать пряник и достать кнут
Трамп может спрятать пряник и достать кнут
20:53 1996
Армения предлагает Азербайджану выбрать
Армения предлагает Азербайджану выбрать
20:01 4832

ЭТО ВАЖНО

Израиль сделал ХАМАС предложение
Израиль сделал ХАМАС предложение
23:28 73
Дети украинских защитников в Азербайджане
Дети украинских защитников в Азербайджане видео
23:02 612
США опять взялись за Йемен
США опять взялись за Йемен
22:45 470
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют…
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют… горячая тема
20:58 3474
Трамп едет к саудитам с большими подарками
Трамп едет к саудитам с большими подарками наша аналитика
13:43 4136
Али Асадов рассказал гендиректору МОТ о социальных пакетах и многом другом
Али Асадов рассказал гендиректору МОТ о социальных пакетах и многом другом фото
21:58 418
34 дня отказа. Предложение перемирия остается без ответа
34 дня отказа. Предложение перемирия остается без ответа
21:59 1340
Вахид Алекперов распродает активы
Вахид Алекперов распродает активы главное на этот час
17:24 6617
The Economist о роли Азербайджана в Среднем коридоре
The Economist о роли Азербайджана в Среднем коридоре все еще актуально
11:37 3105
Трамп может спрятать пряник и достать кнут
Трамп может спрятать пряник и достать кнут
20:53 1996
Армения предлагает Азербайджану выбрать
Армения предлагает Азербайджану выбрать
20:01 4832
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться