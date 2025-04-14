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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

России мало вчерашнего удара по Сумам

14 апреля 2025, 23:35 1145

Российская армия нанесла новый ракетный удар баллистическим вооружением по городу Сумы.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и Сумская областная военная администрация в соцсетях.

«Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы», — говорится в сообщении.

По информации ОВА, в 21:02 российские военные нанесли ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Последствия атаки уточняются.

Другие подробности удара пока неизвестны.

Напомним, что в результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли 35 человек.

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