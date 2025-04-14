России мало вчерашнего удара по Сумам

Российская армия нанесла новый ракетный удар баллистическим вооружением по городу Сумы.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и Сумская областная военная администрация в соцсетях.
«Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы», — говорится в сообщении.
По информации ОВА, в 21:02 российские военные нанесли ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Последствия атаки уточняются.
Другие подробности удара пока неизвестны.
Напомним, что в результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли 35 человек.