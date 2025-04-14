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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

«Орду» и «Гянджа» в четвертьфинале Баскетбольной лиги

ФОТО
Отдел спорта
14 апреля 2025, 23:49 244

В 1/8 финала Баскетбольной лиги Азербайджана сыграны очередные матчи. Сегодня состоялись три встречи.

«Орду» обыграла «Губу» со счетом 92:88 и выиграла серию (2:0), пробившись в четвертьфинал. В первой встрече армейцы победили 91:83. В следующей стадии «Орду» сыграет с «Нефтчи».

НТД одолел «Абшерон» (67:63) и сравнял счет в серии - 1:1. В стартовой игре «Абшерон» выиграл 88:74.

Равенство и в паре «Сумгаит» - «Серхедчи». После поражения со счетом 97:123 сегодня сумгаитцы победили с результатом 100:97.

Вчера в четвертьфинал пробилась «Гянджа», дважды обыгравшая «Лянкяран» - 96:92, 100:74. Гянджинцы в 1/4 финала встретятся с «Шеки».

Третьи и решающие матчи в противостояниях «Абшерон» - НТД и «Сумгаит» - «Серхедчи» состоятся 16 апреля. Победители этих пар сыграют в четвертьфинале соответственно с «Нахчываном» и «Сабахом».

Стоит отметить, что для обслуживания матчей плей-офф Федерация баскетбола Азербайджана пригласила двух иностранных судей категории ФИБА - серба Неманью Влаховича и словенца Наче Мохорича. 

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